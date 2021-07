LETTORI - Cassonetto capovolto sul marciapiede, e le persone passano in mezzo alla strada!

Cassonetto capovolto sul marciapiede, e le persone passano in mezzo alla strada! I signori dipendenti AMA hanno causato un grande disagio in via Antonio Fogazzaro (n. 105) in quanto, circa 10 giorni fa, svuotando i cassonetti (ebbene sì, ogni tanto li svuotano) e nel riposarli a terra ne hanno rovesciato uno con grande menefreghismo del sudato autista del camion e con grande disagio a chi deve passare sul marciapiede perchè costretti a passare in mezzo alla strada! Ho anche cercato di fare una segnalazione all’AMA, tramite app, ma naturalmente non funziona perché non permette di digitare l’indirizzo del luogo dell’accaduto! Ora mi domando e dico …. Ma c’è qualcosa che funziona in questa azienda? Ah si …. Una cosa funziona ….. la riscossione puntuale della tassa! RIDICOLI!