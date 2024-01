Lettori - Cassonetti largo Apuleio

Nell maggio 2022 il XIV municipio ha deciso, dopo aver eliminato tutte le postazioni AMA da via Apuleio (quartiere Balduina), di posizionare i nuovi cassonetti in Largo Apuleio, proprio sotto il nostro palazzo. Da allora non viviamo più, siamo quotidianamente sommersi dai rifiuti, in estate dobbiamo vivere con le finestre chiuse, non possiamo più utilizzare il terrazzo né per mangiare la sera né per stendere i panni, usciti dal portone di casa sembra di vivere in una discarica con odori nauseabondi, specie in estate, insetti e uccelli che banchettano, oltre a cinghiali e topi avvistati più volte nei mesi scorsi . Il problema è che la postazione sotto casa nostra è la prima dove conferiscono oltre 30 palazzi di Via Apuleio e vie limitrofe, oltre alle attività commerciali della piazza ( bar, supermercato, ecc) oltre a tutte le ditte di pulizie e altre che hanno comodità a parcheggiare senza bloccare il traffico. pertanto In questo anno e mezzo abbiamo documentato tutti, inviato quotidianamente foto della situazione al municipio (assessora Stefania Portatili) e ad AMA ma la situazione è sempre la stessa.