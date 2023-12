Lettori - Carcassa di una moto abbandonata all'interno di un'area verde

Buongiorno, vorrei portare alla vostra attenzione la situazione in Via Giovanni Soncelli - Mostacciano dove da settimane giace abbandonata una carcassa di una moto . Mi preme sottolineare che si trova a pochissima distanza da un asilo nido quindi la zona è frequentata da mamme e bambini di tutte le età e sottolineo anche che la carcassa è all’interno di un parco, una delle poche aree verdi ancora rimaste a disposizione di noi cittadini. Come sapete meglio di me I veicoli abbandonati determinano un elevato inquinamento ambientale per la presenza di mettalim gomme, plastiche, pneumatici , batterie, grassi motore , olii motore e carburanti che, esposti nel tempo agli agenti atmosferici, si riversano nell'ambiente circostante , fuoriescono e penetrano nel terreno danneggiando irriparabilmente la flora e la fauna del parco. Evidenzio che nella stessa zona l'Amministrazione Comunale ed il servzio giardini del IX municipio avevano , spendendo soldi pubblici , provveduto a far sfalciare erba e potare alberi per rendere il parco più vivibile per noi cittadini , per tutte queste ragioni chiedo che venga immediatamente rimossa la carcassa. PS. Ho già inviato due Pec alla segreteria del sindaco, ad Ama, alla presidente del 9 Municipio e alla polizia municipale ma nulla è accaduto. Grazie in anticipo per quanto riuscirete a fare