Lettori - Cabina del gas, quadro elettrico e cassonetti della spazzatura attaccati

Via dei Coribanti, 28 · Torre Angela

Torre Angela,via dei Coribanti 28 al incrocio con via Atlante ci sono i cassonetti della spazzatura a un metro di distanza dalla cabina del gas, e a due metri dal quadro elettrico, per legge la distanza tra i casonetti e le cose ad alto rischio incendio dovrebbe essere di almeno 15 metri. Spero che le autorità competenti decideranno presto per spostare questi cassonetti prima che succeda qualcosa di grave