Lettori - Minori bevono e lanciano una bottiglia di vetro contro mamma e figlia in un parco

Parco Madre Teresa di Calcutta, Centocelle, sabato 13 gennaio ore 19.30. Io la mia cagnolona e mia figlia facciamo un giro, stiamo per uscire. Il cane fa un’altra pipì ed indugiamo un attimo. Mi vedo arrivare una bottiglia lanciata da tre minori di vetro verso di noi, scolata dai tre e lanciata per buttarla.

Istintivamente mi volto verso mia figlia e riesco a farle da scudo sulla faccia: la bottiglia colpisce la mia spalla e il suo braccio. I tre si fermano, uno di loro lo riconosco. Li faccio uscire, controllo mia figlia, mi accerto che sia solo un colpo leggero e chiamo la polizia.

Nel frattempo seguo i ragazzi con lo sguardo e vedo che si sono fermati al capolinea del bus. Al telefono con la polizia dò la descrizione completa di uno di loro. Cambio marciapiede e li tengo sotto controllo, il tutto sempre al telefono. E' già passata mezz’ora. Vedo che salgono sul bus intercetto l’autista dal lato guidatore dove loro non possono vedermi, a rischio di rompermi una gamba sul marciapiede diroccato e velocemente chiedo aiuto all’autista e dico: "Per favore chiamate il 112 e aspettate cinque minuti prima di partire". L’autista mi risponde chiudendomi le porte in faccia e dicendomi che mi avrebbero DENUNCIATA PER INTERRUZIONE DI PUBBLICO SERVIZIO".

Alla fine la polizia mi ha chiamato 4 volte per scusarsi di non essere intervenuti salendo anche a casa mia. La mia rabbia è tutta contro quell'autista della linea 556. Sarebbe bastato poco e quei ragazzi avrebbero avuto la lezione che meritavano. Invece una mamma, una donna, una cittadina italiana si è sentita ancora una volta abbandonata.

Lettera firmata

Samantha S.