LETTORI - Assembramenti ufficio postale Roma 80 piazza dei tribuni 12

Sono anzi siamo in fila da ore x fruire dei servizi postali,la modalità è in assembramenti pro covid-19 Siamo stati chiusi in casa x GG,e ora rischiamo di vanificare tutto per l'incapacità di gestire i servizi cui obbligatoriamente dobbiamo fruire. Ci sono persone come me che devono ritirare solo una raccomandata e attendono una media di 3 ore,in quanto il postino che fa capo all'ufficio postale di Cinecittà Est;il31 dicembre ha lasciato l'avviso senza chiederci di scendere x ritirarla. Per la cronaca sono intervenuti i carabinieri e ci hanno chiesto di mantenere almeno due metri di distanza l'uno dall'altro. Sarà difficile xchè così facendo rischieremmo di essere multati blocco del traffico cittadino. Questo sono i servizi ai tempi del covid-19,speriamo bene