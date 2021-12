Lettori - Alla faccia della nuova giunta

Via dei Gerani, 4 · Centocelle

Roma Via tor De schiavi - 8 operatori AMA al lavoro per ripulire l'immondizia lasciata fuori dai secchioni (6 guardano e 2 lavorano..) davanti al campetto di calcio... parallela Via dei Gerani 4 (vedi foto) , gli operatori guardano, ma nessun intervento ...eppure la strada è proprio li. con la mondezza che fra poco impedisce il passaggio delle auto ..... Da almeno un mese e mezzo nessun intervento, fra poco altro che il Covid...rischiamo il colera. Segnalazioni ad AMA inutile Fine mese --> 172 euro di TA.RI altrimenti pure il rischio di una cartella esattoriale