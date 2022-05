Salve in data 3 marzo 2022 alle 8e40 tra via delle Robinie angolo via delle Noci zona Centocelle, mentre portavo il cane a fare i bisogni, sono stata aggredita alle spalle, con prognosi di 22 giorni di ospedale, da un extracomunitario non ancora identificato dalle Forze dell'ordine. Chiunque abbia visto per favore testimoni anche in forma anonima. Grazie