LETTORI - Acea questa sconosciuta

Dalle 14.00 di ieri 29 agosto fino alla tarda serata sono state fatte segnalazioni e solleciti ad Acea per una conduttura rotta e conseguente fiume di acqua e terra che fuoriesce dall'asfalto. Si sta creando una voragine a poca distanza da un condominio ed essendo una strada in discesa l'acqua è arrivata fino si magazzini di un vicino super mercato (Eurospin).

L'unica cosa che gli operatori riescono a dire è che hanno segnalato l'evento.

In un periodo come questo, dove l'acqua scarseggia per l'agricoltura e in molti posti viene razionata Acea si permette il lusso di perdere enormi quantità di metri cubi di acqua. Ho fatto un video ma non riesco a caricarlo.