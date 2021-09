LETTORI - Abbonamento ATAC, mancata ricarica

Buongiorno è una settimana che ho ricaricato l'abbonamento Atac di mio figlio seguendo le istruzioni dal sito con il mio account Ovviamente l'abbonamento non funziona nel senso che non viene attivato da nessun tornello metro e risulta sempre scaduto nonostante abbia ricevuta pagamento e tutto sia andato a buon fine ( non esiste più personale Atac dentro le metro) Naturalmente Atac non risponde né al telefono né alla mail né tanto meno alla segnalazione aperto sul sito sulla sezione dedicata risultato oltre al costo dell'abbonamento sono 3€ al giorno di biglietti per andare a scuola, lasciando stare i disservizi sulla metro C Grazie Raggi un altro grande successo