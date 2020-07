Le nostre lacrime al cimitero Flaminio

I nostri congiunti dovrebbero riposare in un luogo decente, ma quando arrivi al cimitero di Prima Porta oltre, che straziati per il dolore della perdita dei tuoi cari, ti vengono rabbia e lacrime agli occhi, per quello che vedi. Ragnatele, ragni e zanzare hanno invaso ogni posto, in alcune zone ci sono piccioni che lasciano liquami in ogni dove. Le fontanelle non hanno acuqa (se trovi ancora il rubinetto per aprirle e non sono rotte) intasate e sporchissime. Non si trovano più secchi, per gettare fiori e se li trovi sono stracolmi. Sembra una landa desolata. Vai via da lì, con una tristezza immensa nel cuore. NON C'È PIÙ, NE RITEGNO E NE RIGUARDO. COME POSSIAMO TUTELARE I NOSTRI CARI DA TANTA STRAFOTTENTE NON CURANZA.