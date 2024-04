Via Orazio, 3 · Prati

Da tre giorni i lampioni di via Orazio e via Cola di Rienzo sono completamente spenti. Sono state già mandate varie segnalazioni ad Areti (che gestisce l'illuminazione pubblica) ma non c'è stato ancora nessun intervento. La situazione è gravissima, i residenti sono costretti a camminare nel buio totale, con il forte rischio di essere aggrediti.