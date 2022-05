LETTORI - La piccola Irlanda nel cuore di Centocelle

Quando l ing. Giancarlo Mongelli ci propose , a noi del comitato rappresentanti , porta voce, degli inquilini ater , un cambiamento radicale alle storiche tinte delle palazzine ater di via tor de schiavi, meglio note come i PALAZZONI Gialli, eravamo scettici. Cambiare qualcosa che li ha sempre contraddistinti Ci sembrava di tradire le tradizioni, i punti di riferimento del quartiere che funzionavano e funzionano meglio di Google maps ,spesso. infatti per orientarsi nel quartiere bastava dire all'altezza dei palazzoni gialli e la strada si palesava davanti agli occhi delle persone che chiedevano e chiedono informazioni. Ci siamo resi conto che oggi basta dire all’altezza della piccola Irlanda nel cuore di centocelle. ricca di vegetazione ,parco giochi che non hanno niente da invidiare a quartieri ben più residenziali. L’innovazione a volte arriva da semplici idee che sono geniali : basta poco per dare lustro a qualcosa che in effetti era diventato anacronistico , adeguandoci all evoluzione di un quartiere chè si è trasformato nel tempo. Ci siamo dovuti ricredere, in sostanza, perché questi colori senza ombra di dubbio hanno portato si colore ma anche calore. Rappresentando quelli che sono gli inquilini delle palazzine ater. Carla Bellacosa comitato inquilini ater