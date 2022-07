LETTORI - La perenne emergenza...

Gualtieri e la città pulita a specchio. Propaganda e realtà. Via Giuseppe Berto, prospiciente un nuovo quartiere, il famigerato I-60 su via di Grottaperfetta, migliaia di nuovi residenti e nessun servizio AMA perché sulla carta è un'area di cantiere e non possono collocarci cassonetti. La soluzione? Una discarica a cielo aperto su via Berto sulla quale, per la "gioia" dei residenti che possono godere di un ameno panorama, AMA ha collocato, in assenza di spazi di delimitazione, peraltro obbligatori, ben 13 cassonetti e una campana per il vetro. E questo è il risultato! Il degrado più assoluto. E ci sono ancora tanti palazzi in costruzione... E tanti nuovi residenti in arrivo. Quale altra geniale soluzione si inventeranno nell'indifferenza del Municipio? Dove metteranno altri cassonetti? Si accettano scommesse...