COMUNICATO: LA NOTTE DEI GLADIATORI - Visita guidata con libro in omaggio Sabato 12 Agosto 2023 a partire dalle ore 21 andremo alla scoperta dell'affascinante mondo dei gladiatori: "La Notte dei Gladiatori". Partiremo dal centro di Roma, Foro Boario e percorreremo tutti quei luoghi che hanno significato molto nell'evoluzione di questo fenomeno, molto spesso raccontato dal cinema e dai libri, in modo romanzato, incompleto e poco realistico... Il tour sarà a "due voci" : dott. Giorgio Franchetti, laureato in archeologia e storia dell'arte antica, con alle spalle partecipazione a programmi e fiction per la RAI e del mondo documentaristico, oltre che esperto del settore (www.giorgiofranchetti.com); dott.ssa Sara Mancini Storico dell'Arte e Operatore Didattico. A ogni gruppo prenotato andrà in omaggio il volume "Panem et Circenses - Vita e Morte nell'arena" di Ganchetti, Ed. Efesto, 2014. Per info e prenotazioni: Sara Mancini 3470059042 secit.servizialcittadino@gmail.com