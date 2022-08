Via Ardea, una via qualunque a Roma dove si rompe un ramo di uno degli alberi, non potati da decenni, a seguito di forte vento. Qual'è il risultato? 5 alberi vengono tagliati, alberi perfettamente sani come si vede dai tronchi recisi. Tutti gli altri vengono lasciati così come sono, senza potatura, in attesa del prossimo danno.....