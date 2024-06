L'erba del "vicinato" è sempre più "alta".

Gallery







Nonostante le numerose segnalazioni inviate tramite il sito del Comune e quello dell'AMA, la situazione delle strade che insistono nella zona di Castelverde risulta nel più totale abbandono, in particolare via Ortona de' Marsi, via Castiglione Messer Marino, via Guardiagrele, via Tortoreto, via Fraine etc... Lo scenario che quotidianamente gli abitanti della zona sono costretti a subire, è il seguente: l'erba cresciuta lungo i marciapiedi insieme all'asfalto ormai inesistente, rende impossibile il transito dei pedoni; la presenza di buche nell'asfalto di fronte alcuni civici, ingresso per le auto nei garage dei condomini, che ne impediscono il normale transito; la sporcizia delle strade, soprattutto in prossimità dei cassonetti. Si vuole sensibilizzare, ancora una volta, gli Uffici competenti del VI MUNICIPIO nonchè dell'AMA, responsabili della pulizia e della manutenzione delle citate aree, a prendere urgenti provvedimenti. Si ringrazia per la collaborazione.