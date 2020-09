Inciviltà senza fine

Questo è come viene lasciato ogni mattina il giardinetto che si trova in via del Campo davanti all'asilo nido Sole e Luna e al centro anziani. Naturalmente non viene mai pulito dall'AMA, ma saltuariamente da un giovane immigrato. Purtroppo gli incivili di ogni età lasciano di tutto: bicchieri di gelato, bottiglie di acqua, birra e vino, contenitori di cibo, avanzi di cibo. Magari se ci fosse qualche controllo, specialmente durante la sera e la notte forse la situazione potrebbe migliorare.