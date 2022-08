Alle 12.35 di domenica 7 agosto nei pressi di Bracciano in via Claudia, si e' sviluppato l'ennesimo incendio di questa torrida estate. Le fiamme hanno lambito la tratta ferroviaria di Roma - Viterbo e si sono avvicinate ad alcune abitazioni. I vigili del fuoco intervenuti erano gia' impegnati in un altro incendio a Cesano. Al momento non si registrano feriti. Lorenzo Cioffi.