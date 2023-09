Lettori - Inagibilità asilo nido la piccola impronta V municipio

Buonasera sono una mamma di un bambino che frequenta il nido La Piccola Impronta del V municipio. Nel mese di agosto una perdita di acqua dalle tubazioni ha danneggiato una parte dell’immobile, in particolare, quella destinata alla classe della sezione “medi”, rendendola, di fatto, inagibile. Nonostante il significativo arco temporale trascorso, tutt’oggi è ancora vietato l’ingresso ai bambini, i quali trascorrono le giornate presso alte zone dell’immobile. Noi genitori abbiamo più volte sollecitato (mediante email e telefono) l’amministrazione del municipio compresa l’assessora Laura Suozzo. Con quest’ultima siamo riusciti ad ottenere un incontro durante il quale però non sono emerse novità, se non che hanno provveduto ad individuare due strutture alternative per eventualmente ospitare i bambini (ma ovviamente non ci sono autorizzazione per lo spostamento). La situazione è molto precaria, viviamo un rimbalzo di responsabilità da un ufficio ad un altro. Nessuno è in grado di quantificare i tempi di intervento e di risoluzione del problema.