LETTORI - il giardino di via giulia

i cittadini del centro storico sono stanchi e delusi di sentirsi presi in giro , da ben 10 anni , attendono orami senza risposta alcuna dal comune che il giardino venga aperto , e che termini il degrado di una delle strade più importanti e nobili di roma. chiedono che venga abbattuto questo simil muro di Berlino per realizzare il giardino a vista , permetterebbe all intera aerea di tornare ad essere una delle più splendide di roma . il giardino suddetto si trova a meta' di via giulia . attualmente il giardino risulta circondato da un muro di cinta ,alto circa tre metri , questo potrebbe causare qualunque tipologia di delinquenza all interno in quanto non visibile dalla esterno, i cittadini chiedono che venga lasciato il giardino a vista ,per permettere la trasparenza dello stesso e cosi da rendere visibile cio che accade all interno .