Green Pass impossibile

Buongiorno, comprensibilmente si parla molto del Green Pass e della campagna vaccinale in corso nel Lazio. Vorrei segnalare però che i minori vaccinati che non hanno la fortuna di ricevere subito l'AUTHCODE per scaricare il Green Pass non riescono più ad averlo. Mia figlia ( 15 anni, seconda dose il 3 luglio) e molti suoi amici sono in questa situazione. 1)Sono minori quindi non hanno le app IO o Immuni, lo spid ecc; 2)Il medico di famiglia e/o la farmacia lo scaricano solo a chi ha l'AUTHCODE 3) il fascicolo sanitario ( se si riesce ad entrarci) contiene il certificato vaccinale, NON il green pass 4) dal sito dedicato https://www.dgc.gov.it/web/ si scarica solo se si ha l'AUTHCODE 4) la mail di supporto dedicata cittadini@dgc.gov.it non risponde 5) il numero verde dedicato 800 91 24 91 ti attacca direttamente in faccia (ho utilizzato un'app che richiama automaticamente per tutto il giorno, quindi non è solo questione di pazienza). A questo punto cosa dovremmo fare ? E si parla di rendere obbligatorio il Green Pass per un numero sempre maggiore di eventi, ma se chi ne ha diritto non riesce ad averlo...