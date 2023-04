LETTORI - Furto borsa in chiesa a Pasqua

Durante la messa di mezzogiorno e precisamente durante la comunione la domenica di Pasqua nella basilica di Santa Maria degli Angeli si è consumato il furto di una borsa ai danni di una signora che si era alzata in piedi mentre i vicini di banco si recavano a prendere la comunione. A detto di molti sembrerebbe che la ladra sia una signora senza fissa dimora che si aggira nei pressi della staZione Termini, piazza della repubblica e via nazionale con un abbigliamento fatto di una grande veste, una borsa viola e cosa molto caratterizzante il possesso di un arnese estensibile e allungabile che comunemente serve per raccogliere oggetti senza L uso delle mani ( quello che vediamo a volte usare in spiaggia per raccogliere rifiuti). La malcapitata insieme ad altre persone si sono messe sulle traccia della ladra ma come spesso accade con vani risultati. La denuncia è stata fatta presso il comando dei carabinieri di castro pretorio alla presenza di un funzionario che rimaneva alquanto sorpreso dell accaduto verificatosi in un contesto finora nuovo a tali episodi