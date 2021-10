23 e 24 Ottobre dalle 10.30 alle 22.30 Hippie Market special edition “FOODSTOCK" Parco Labia - Largo Fausta Labia, Roma Ingresso libero Hippie Market special edition “FOODSTOCK" quando lo Street Food diventa arte L’evento sbarca a Parco Labia, il nuovo parco della Capitale nella periferia di Fidene, frutto del recupero urbano della societa' Vic srl che dal 2019 si occupa di rendere vivo e fruibile un parco che prima era abbandonato e chiuso. Due giorni di amore incondizionato per il cibo, musica e creazioni artigianali e vintage. Un weekend dove potersi incontrare e scoprire la coloratissima carovana Hippie composta da Street Chef, artigiani e designer, musicisti, ballerine, operatori olistici.

Un evento studiato per tutta la famiglia: cucine on the road, musica, relax, spettacoli, mercatino Hippie di artigianato e vintage ed intrattenimento e laboratori creativi e musicali per i più piccoli, trasformeranno Parco Labia in una piccola Woodstock. Un'esplosione di sapori e profumi con 10 selezionatissimi Truckfood che portano in giro su quattro ruote le loro ricette speciali e che fanno della qualità il loro ingrediente principale. I 10 Street-Chef tra fornelli e padelle fumanti offriranno un’abbondante offerta di cibo dolce e salato e bevande pronta a deliziare i palati anche più esigenti e far esplodere le papille gustative. Ricette provenienti da diverse regioni Italiane, ma anche cucina Africana e Bavarese: Arrosticini di pecora, Patata Bio twister con vari condimenti, filetti di Baccalà, Cuoppi di pesce fritto, Burger Gourmet con polipo o Coktail di Gamberi, Polpo arrosto, Avocado toast, Supplì classici, cacio e pepe, alla matriciana, Pizza con farine bio ad alta idratazione e pizzette fritte. Dalle Marche olive ascolane; dall’ Umbria panini con salsiccia di Norcia, scamorza e friarelli o bacon e cheddar; dall’ Africa cous cous Veg o con carne, riso basmati, Fatayas, Wrap; dalla Bavaria Hot-dog Gourmet.

Non mancherà l’angolo dei dolci con deliziosi pancake, crepes, e sua maestà il gelato di Verde Pistacchio che trasforma il “mangiare un gelato" in una vera esperienza sensoriale in cui design, creatività e divertimento rendono il gelato ancora più gustoso. Fiumi di birre con Fustock Area Hippie Market Una carovana di artigiani pronti a stupirvi e farvi innamorare. Una grande varietà di esclusive creazioni tra artigiano, moda, fiori e piante, gioielli, arazzi, borse, abiti gipsy e boho-chic, home decor, lampade, occhiali vintage, oggetti di arredamento in legno interamente fatti a mano dall'intaglio al colore, borse tote e porta tappetino. Nel mercatino troverete anche: cosmetici e saponi bio naturali, incensi, oleoliti, oli medicinali e ungenti per ristabilire il contatto con la propria natura, piante medicinali, profumatori per ambienti e candele realizzate in cera di soia con inclusioni di fiori. Ma anche sculture sacre geometriche: Genesa Crystal e Pentasfera anche grandi da meditazione, completamente realizzate a mano, la cui funzione è quella di attrarre, purificare e amplificare l’energia. Spettacoli, musica, conferenze Spazio alla danza del ventre con Roberta Parolisi, Rasha Nour e le Sahara's Secrets e alla tribal fusion con le il gruppo Twins di Francesca Trezza, vi condurranno in un viaggio tra speziate melodie e ritmi orientali, danze tribali e fusioni contemporanee. Sabato alle ore 20.30 si chiude la prima giornata con il concerto della Band Hippie Family interamente dedicato alla "Summer of Love" ed agli artisti dei grandi festival rock del periodo 1967-1974 Domenica 24 ottobre alle 17.30 la Shape Company lascerà gli spettatori a bocca aperta grazie ai numeri mozzafiato di acrobazia, verticalismo, acrobalance, e alle ore 19.30 chiuderemo i il sipario celebrando la musica popolare più amata di Italia : la Pizzica e Taranta, con il progetto musicale di Sandro Pasquali, Le Tarantole. Pizziche , Tarantelle, Canti a stornello, Tammurriate, Serenate, Scottisch e Saltarello. Attesissima sabato 2 ottobre alle 15.00 la conferenza condotta da Ornella di Luce sull’ Animal Healing, una tecnica di guarigione olistica, che aiuta a promuovere il benessere mentale, spirituale ed emozionale degli animali e dei loro proprietari. Seguirà la meditazione di connessione con il proprio animale.

Seguirà la conferenza condotta dalla naturopata Alessia Macci sul sistema nervoso e benessere emotivo “Incontrare se stessi attraverso le piante aromatiche” Area olistica Una due giorni in cui rigenerarsi anche tra discipline olistiche e nutrire tutti i sensi. Una full immersion in seminari interattivi, lezioni di yoga, spiritualità, astrologia, tarologia evolutiva, bagni di gong, meditazione sciamanica con tamburo sacro, movement dance. Area bimbi L’Hippie Market è su misura anche per i bimbi, tantissime le attività didattiche e creative. Laboratori musicali di tamburo e cajon, lezioni di yoga, laboratori creativi per costruire mandala e acchiappasogni, teatro interattivo dei burattini, riciclo e letture animate.

PROGRAMMA

Sabato 23 ottobre Area Olistica H.11.00 - 13.00 YOGA KIDS H.12 - 14 Bagno sonoro metodo Harmony e Training Teatrale Movimento corpo, voce e relax H.12 - 13 Movement Medicine - meditazione in movimento H. 15.00 - 16.30 Bagno di Gong Un'esperienza che smuove nel profondo portando gioia e pace. Lo scopo e il risultato dell'ascolto del suono di Gong è l'induzione dello stato di profonda e totale calma che investe corpo e mente. Partecipare a un bagno di Gong permette di superare lo stress, calmare le tensioni, e mettersi in contatto profondo con se stessi e con la propria interiorità. H.16.45 - 18.00 Bagno sonoro con tamburo sacro e flauto del deserto con danza terapia. H.18.15 - 19.30 Rituale pulizia energetica e meditazione con tamburo sacro e suoni ancestrali. Palco H.15.00 Seminario Animal Healing H. 16.00 Seminario sul sistema nervoso e benessere emotivo H.17.45 Show danza del ventre H.18.15 Movement dance H. 20.00 Concerto Rock

The Hippie Family Domenica 24 ottobre Area Olistica H. 10.45 - 12.00 Hatha Yoga H.12 - 14 Bagno sonoro metodo Harmony e Training Teatrale Movimento corpo, voce e relax H. 15.00 - 16.30 Bagno di Gong H.16.45 - 18.00 Bagno sonoro con tamburo sacro e flauto del deserto con danza terapia. H. 18.15 - 19.30 Respirazione Alchemica, Sessualità Sacra Risvegliare l'Istinto e il Cuore, tornare a Sentire per riconetterci con il nostro Essere Autentico. Il Sistema integra diverse discipline come il Tantra, la Medicina Cinese, lo Shamanesimo, lo Yoga. Palco H.12.00 Spettacolo interattivo teatrale LE AVVENTURE DI SCHELETRINO H.15.00 Seminario La natura ci fa belli H.16.00 Seminario sul sistema nervoso e benessere emotivo H.16.30 Spettacolo di Burattini H.17.30 Circo acrobatico H.18.00 Show Tribal Fusion H.18.30 Spettacolo di verticalismo H.19.30 Concerto Pizzica e Taranta

