Video del 24.8.23 .Sono un'accompagnatore turistico, purtroppo sono a segnalarvi che la situazione sporcizia nel centro di Roma ha raggiunto livelli da terzo mondo. Quasi tutti i miei clienti (specie quelli che sono stati in altre capitali quali Londra , Praga , Vienna e Madrid , si meravigliano di come sia possibil3 tanto degrado in una capitale Europea