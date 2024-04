LETTORI - Disservizi gravi per passaggio di residenza

Sistema informatico in tilt al Comune di Roma impedisce da giorni servizi anagrafici. Cittadino italiano, ex aire, rimpatriato in Italia, fa domanda on line di residenza a Roma il 19. 3.24 ma ancora il sistema sanitario regionale non può autorizzare piani terapeutici per le sue cure urgenti e non procrastinabili, in quanto il Comune ( RMXII) non ha completato ne’ cominciato a lavorare la pratica. La giustificazione, che non dovrebbe essere tale veramente, è’ riferita ai sistemi informatici in tilt. Se fosse così chi è’ il responsabile? Cosa si sta facendo? Perché non attivarsi con il cartaceo inviando le autorizzazioni e dichiarazioni necessarie per e mail alla Regione e all’ufficio entrate per attivare ed emettere tessera sanitaria?( tesserina blu) Sono indignata e preoccupata