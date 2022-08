LETTORI - Degustando nel Borgo

Trekking urbano per le vie del borgo di Morlupo con aperitivo nel centro storico 18.30-23:00 euro 12,00 (bambini fino ai 12 anni euro 4,00) per info e prenotazioni 3470855680 trekking a cura di Bartolomei Pamela guida AIGAE per l'associazione culturale Ager vetus MMXXI Passeggiata per le Vie del Borgo medioevale fortificato del Castrum Morlupo, con apertura straordinaria della Cappella della Madonna di Costantinopoli, dove vivremo la magia del castello Orsini, tra torri e fossati, cunicoli, pozzi e grotte. Scolpito nel blocco tufaceo, originario del vicino vulcano Sabatino, Morlupo emerge nella vallata, domina lo sperone e ancora oggi, dal belvedere del Pasquino, di cui esiste ancora la statua acefala del II sec d.C., si respira la vita nei vicoli, le lotte tra popolo e la Signoria, i mestieri, i riti e il dialetto morlupese. Aperitivo a cura di Luana Viani per FM Bar Tascapane del Pasquino "pà e u pummidoro" panzanella tipica morlupese pane e mortadella pane ricotta e zucchero o miele vino rosso o bianco vino e pesche acqua menta o limone