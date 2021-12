in

Via Conca d'Oro

Montesacro Via Conca d'Oro

in

Via Filippo Parlatore, 11

Centocelle Via Filippo Parlatore, 11

in

Secchioni ricollocati fuori le strisce. Un posto auto in meno...

Via Valentino Banal 34 · Prenestino

Via Valentino Banal 34 · Prenestino

Degrado urbano a Roma in Via Valentino Banal, 34: "Secchioni ricollocati fuori le strisce. Un posto auto in meno..."