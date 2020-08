Degrado umano a Colli Aniene

Il cartello che vedete nella foto è stato affisso nel parco Nuovo Auspicio di Colli Aniene. Come si può leggere, chi lo ha scritto ha fatto la cortesia di chiarire di essere anche il responsabile di un pregresso reato di danneggiamento (art. 635 c.p.), che effettivamente ha consumato ai danni di almento un paio di autovetture. Ora, il "signore", evidentemente non contento, è passato al reato di minaccia (art. 612 c.p.). E cosa minaccia? Minaccia lesioni personali (art. 582 c.p.) e maltrattamento di animale (art. 544 ter c.p.). Insomma......STRIKE!!!!!!!!!!! Mi domando se sappia che ESISTE UN CODICE PENALE oppure davvero abbia voglia di commettere reati. Chi lo sa?! Evidentemente le denunce sono già partite, altre ne seguiranno. Il comando dei Carabinieri di Tor Sapienza è stato allertato. Vi lascio con una riflessione: perché fare riferimento a Tor Bella Monaca???? Io dico che chi abita lì, oltre che offendersi, da oggi dovrebbe dire: "ti mando una delle bestie di Colli Aniene". Signori, vi illumino di immenso: la delinquenza non prolifica solo a Tor Bella Monaca, la delinquenza è ovunque, Colli Aniene compreso.