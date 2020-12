Degrado totale

BUONASERA GENTILE REDAZIONE Vorrei segnalare una situazione di degrado a pochi passi dal sito archeologico Unesco Villa Adriana. Lo stabile e il ex centro commerciale PAM sito in via lago di lesi (Villa Adriana).Le poche attività commerciali rimaste sono in seria difficoltà da più di due anni.Per stato di abbandono dello stabile la gente non passa più.Non è possibile che i proprietari non fanno dei lavori per migliorare questa situazione.Vi allego le foto per rendere meglio l'idea.Spero che ci potete aiutare.Vi ringrazio anticipatamente.