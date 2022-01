Lettori - Degrado rifiuti zona Tuscolano

Buonasera, siccome sono stanco di sentire che la questione rifiuti è stata risolta a Roma vi ho voluto mandare le immagini di come si presentavano i cassonetti dell'immondizia stamani a Roma nel mio quartiere. Faccio presente che non mi interessa il colore del partito che governa in questo momento nella mia splendida città ma vorrei che si risolvesse al più presto questo problema che infanga il nome della città che amo e non voglio più essere preso in giro dalle dichiarazioni del sindaco Gualtieri