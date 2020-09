Pulizie straordinarie a Porta Pia, ma piazza Alessandria è in stato di abbandono

Sabato notte 19 settembre. Pulizie straordinarie a Porta Pia in occasione dei 150 anni dalla Breccia, come non si sono mai viste in 20 anni. Piazza Alessandria, a 100 metri di distanza, viene lasciata in questo stato pietoso. Gli addetti dell'Ama ci spiegano che la pulizia fuori dal mercato è in gestione ai privati. Quindi sta a loro a pulire. Secondo gli addetti "privati", interpellati più volte in passato, a loro compete solo svuotare i cassonetti mentre la pulizia sarebbe compito dell'Ama. Ogni commento è superfluo.