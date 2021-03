LETTORI - Degrado a Largo Lamberto Loria

Degrado a Largo Lamberto Loria , ormai una consuetudine a Roma vedere spazi verdi come aiuole, parchi o rotatorie al totale abbandono. Il cittadino costretto a convivere con un costante degrado che non vede luce o prospettiva alternativa se non quella dei volontari ormai veterani per interventi di pulizia come il comitato di quartiere "CdQ Roma Ardeatino-TorMarancia" . Mentre tutti si preparano a candidature a nuove promesse a una citta` piu` green o ciclopedonale e quant`altro, il degrado va di pari passo con le varie promesse e candidature di questi giorni. Nessun programma di "manutenzione" parola ormai scomparsa negli atti ufficiali Comunali o Municipali. Sempre piu si sta sprofondando in un immobilismo kafkiana, degna di un opera teatrale dell`assurdo, se non fosse per il fatto che i cittadini ne sono gli attori principali.