LETTORI - Finestrini rotti al centro di Roma

Sono diverse settimane che si assiste ad una continua serie di furti nelle auto, in zona centralissima di Roma, zona Circo Massimo - Via dei cerchi, e zona Terme di Caracalla - Via di Valle delle Camene. Io sono stato l’ennesima vittima di questi furti, il tutto alle ore 20, non a mezzanotte. Il modus operandi è sempre lo stesso, i criminali si appostano e fanno avanti indietro tra le auto parcheggiate per vedere cosa c’è dentro, una volta trovata la preda aspettano il buio per colpire i vetri dei finestrini e arraffare quello che possono. Segnalo un individuo di nazionalità probabilmente dell’est (Romania/Albania/Polonia) che fa avanti indietro con fare sospetto, porta giacca beige, berretto zuccotto, senza barba, cammina a gambe e piedi molto larghi. Spero che ci sia un presidio delle forze dell’ordine al più presto. I vetri a terra oramai sono la norma. Penso di non chiedere troppo dalla giunta capitolina, almeno di avere un po’ di sicurezza al centro di Roma.