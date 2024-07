Buona giornata, abito in un Condominio Ater in Roma via Valeria Rufina, 9 Scala d 00147 Roma in data 18 06 2024 Acea reti ha sostituito il contatore elettrico del condominio e dal quel giorno non funziona la luce delle scale e la linea citofonica. Per tali disservizi Ater ha dato in appalto il servizio ad una societa' che e' stata contattata inutilmente.