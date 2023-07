Condomini in Allerta

Nel quartiere Serpentara, Nuovo Salario, si stanno verificando episodi sempre più intensi, di personaggi , ognuno con la sua mansione, che in tutte le ore del giorno e della notte, vanno a controllare le serrature delle porte, o per capire se si è in ferie o no, per poi agire in tranquillità facendo furti nei nostri appartamenti. I personaggi sono stati ripresi dalle telecamere private dei condomini e le immagini sono state portate alle forze dell'ordine. Questo però non comporta un reato vero e proprio, quindi la cosa migliore è ALLERTARSI affinché vi sia da parte nostra una maggiore vigilanza che possa essere d'aiuto per tutti quelli del quartiere e per far intervenire le forze dell'ordine tempestivamente e non a cose fatte.