Buongiorno, mi capita da diversi mesi la seguente situazione: mi reco al tabacchi per ricaricare l'abbonamento mensile Atac, chiedo se è possibile pagare con carta e mi viene risposto: - no, solo contanti - si, con una commissione di 1 euro in più. Non so se questa situazione vi è già stata segnala, ad ogni modo la mia domanda è: possono addebbitare le commissioni del pagamento con carta ai clienti? Alla faccia degli incentivi ai pagamenti digitali!