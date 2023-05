LETTORI - Cinghiali ed immondizia a Torrevecchia

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Anche nella zona di torrevecchia, più precisamente in Via Decio Azzolino, sono arrivati i cinghiali. La presenza di questi animali è legata anche al degrado che quotidianamente viene lasciato in strada. I servizi AMA che provvedono a pulire alla buona i cassonetti presenti sulla strada, lasciando sacchi dell’immondizia in terra, contribuiscono a far sì che i cinghiali si sono spinti fino a qui per cercare cibo.