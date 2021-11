LETTORI - cassonetto ribaltato e misteriosa scomparsa cassonetto carta

Cassonetto ribaltato da oltre una settimana e stracolmo di immondizia. Il cassonetto si trova in una traversa di viale Marconi, e il motivo per cui è così pieno è dovuto, oltre al fatto che evidentemente da giorni non passano a ritirarla, anche dal fatto che, non si capisce per quale motivo, da ormai oltre sei mesi su viale Marconi, strada molto trafficata e densamente abitata, sono scomparsi i cassonetti della carta, e così chi abita nei dintorni, me compresa, si riversa tutta in questa stradina per buttare carta, umido, plastica e indifferenziata in un unico giro.