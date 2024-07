Lettori - Blackout in zona Montesacro

Da stanotte non ho corrente elettrica nella mia abitazione. Alle 6:30, orario in cui normalmente ho necessità di fare una doccia (per l'acqua calda ho bisogno dell'energia elettrica, altrimenti la caldaia non parte), ho provato a contattare il distributore di zona, Areti: il numero verde non consente di parlare con operatori, riesco solamente (nonostante vari tentativi) ad ascoltare una voce registrata mi dice solamente che sono consapevoli di un guasto, non forniscono né motivazioni né soprattutto tempistiche di risoluzione. Ho provato dunque a contattare il mio fornitore di corrente elettrica, Enel Energia: parlando con un call center vengo trattato in maniera sbrigativa e approssimativa e non riesco comunque a venire a sapere né motivazioni né tempistiche di risoluzione del guasto. Trovo scandaloso che nel 2024 ci possano essere tali disservizi e soprattutto vengano gestiti in tal modo: non hanno ancora imparato che "il cliente ha sempre ragione"?