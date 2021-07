Autodemolitori Roma, Massaro (FI): “Regione Lazio autorizzi riapertura impianti”

“Dopo 4 anni gli autodemolitori e i rottamatori di Roma, esausti ed esasperati, si trovano ancora sotto la Regione Lazio per protestare e per rivendicare il proprio diritto al lavoro. Addirittura uno degli autodemolitori, al quale se ne aggiungeranno anche altri, ha iniziato da diversi giorni uno sciopero della fame. Riteniamo ormai improrogabile che la Regione, governata da Zingaretti, dal PD e dal M5S, rilasci le autorizzazioni necessarie a riaprire gli impianti, anche per un periodo limitato di tempo e in attesa che le Istituzioni competenti adempiano all’obbligo di delocalizzazione. É finito il tempo degli incontri e delle mediazioni, ora vogliamo solo risposte concrete per questa categoria”. É quanto dichiara in una nota Pietrangelo Massaro, Vice Coordinatore Forza Italia Roma.