LETTORI - Atac fa la multa ingiustamente a chi paga con il bancomat

Buongiorno, stamattina verso le 10.30 sono sull'autobus numero 53. Ho subito pagato il biglietto utilizzando il mio bancomat e controllando che la schermata desse il via libera. Poco dopo sono saliti sull'autobus tre controllori. Ho consegnato il bancomat, ma mi hanno detto che il pagamento non risultava e mi hanno fatto una multa da 105 euro. Mi hanno spiegato che ho 5 giorni per far avere la prova del pagamento dal contro bancario e che mi sarà annullata. Ma mi hanno anche detto che se il pagamento non risulta conviene pagare subito senza tentare di fare ricorso. Faccio notare che: - altre due persone hanno avuto lo stesso problema quindi era la macchina del controllore a non funzionare, non le 3 diverse banche dei passeggeri; - Se compare in video il via libera, e il pagamento non è andato a buon fine è un problema dell'Atac, non una trasgressione per cui deve pagare il passeggero. - In casi come questo la cosa giusta da fare sarebbe prendere il documento, controllare che il pagamento sia avvenuto e in caso contrario inviare la multa all'indirizzo di residenza. Io ovviamente entro 5 giorni farò quello che Atac mi obbliga a fare, e spero che la multa sia annullata. Ma vi scrivo (e ho scritto al Garante per la concorrenza, all'Autorità per i trasporti e all'associazione di consumatori Altro Consumo) perché spero che questa procedura ingiusta sia modificata al più presto.