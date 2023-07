Asfalto via di Vigna Murata

Tempo fa ho scritto per problemi di asfalto nuovi lavori in via del Tintoretto e casualmente dopo un mese dalla vostra pubblicazione furono fatti tutti gli interventi. Ora scrivo perché stanno asfaltando via di vigna murata ma per tutto il percorso fatto in direzione Laurentina c'è uno scalino tra le due carreggiate che è molto pericoloso per moto e bici. Inoltre i tombini al centro della corsia sono più alti. Chi deve controllare come vengono fatti i lavori? Assessori, tecinici comunali o della circoscrizione? Le cose vanno corrette con urgenza prima che si creino sgradevoli situazioni . Grazie Marco Traballesi