LETTORI - Ascensore non funzionante

Buongiorno, da più di 10 giorni 12 famiglie, per la maggior parte anziani cardiopatici e malati oncologici, non hanno la possibilità di raggiungere le strutture ospedaliere perché l'ascensore è rotto. L'Ater ci rimanda all'azienda responsabile della manutenzione, che dal canto suo non ci sa dare una data di risoluzione del problema.

Questo succede ad Acilia in via Giuseppe Molteni 265 alla palazzina E. È inconcepibile e ci sono persone che stanno rinunciando ad essere curate, perché costretti su sedia a rotelle, pertanto impossibilitati a scendere le scale. Grazie per l'attenzione.