LETTORI - Area giochi di Piazza Sabaudia in totale abbandono

Queste sono le condizioni in cui si trova la piccola area per bambini e ragazzi in Piazza Sabaudia (tra via Olevano Romano e via Tor de' Schiavi), ristrutturata lo scorso anno e, dopo un lungo periodo di chiusura in attesa dell'apertura durante il quale la vegetazione spontanea aveva raggiunto il metro di altezza, è stata nuovamente pulita e finalmente aperta al pubblico...e attualmente versa in questo stato di abbandono e degrado. Oltre alla al maleducazione e al vandalismo di persone che hanno creato danni alle reti che recintano lo spazio, rotto panchine, gettato rifiuti dappertutto, ecc., c'è un totale disinteresse da parte di chi dovrebbe provvedere a tenerlo pulito andando quanto meno a svuotare i cestini che, come si può vedere dalle foto, strabordano di immondizia!!!! Quanti soldi sono stati spesi per ripristinare questo spazio? E ora è giusto che sia ridotto così???? Qualcuno pensa di poter intervenire????