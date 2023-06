Lettori - Ancora spreco di acqua

Nonostante le crisi idriche degli ultimi tempi, la sensibilità sullo spreco di acqua non sembra aver ricevuto l'attenzione che merita. Qui in zona San Lorenzo si trova un centro sportivo il quale irriga costantemente il campo (terroso, non erboso) in pieno giorno. Con le temperature odierne l'acqua, che avrebbe lo scopo di compattare il terreno evapora troppo in fretta, vanificando lo scopo per cui vie e gettata. Lungi da me polemizzare sulle pratiche discutibili dell'utilizzo di acqua potabile e pubblica, quello che vorrei segnalare è un altro aspetto: la disattenzione. Oggi 25 giugno, l'irrigatore come al solito è stato acceso verso l'ora di pranzo. Sembra però che nessuno si sia più occupato di osservarlo. È rimasto per ore nella stessa posizione, innaffiando la stessa porzione di campo allagabdola. Dopo diverse ore il tubo che collegava l'irrigatore all'idrante è saltato, per cui di è creata un fuoriuscita di acqua dal terreno che ha allagato tuta la zona adiacente al campo. Tutto questo per ore fino a sera. Migliaia di litri di acqua potabile. Sprecati. Ho chiamato diversi enti pubblici per segnalare il problema, ma per nessuno di essi era il caso di intervenire. Come è possibile nel 2023 con gli evidenti problemi di accumulo di acqua potabile che abbiamo sprecare così tanto, e soprattutto che nessuno faccia niente e a nessuno importi? Sia i privati gesti del campo, che gli enti pubblici che dovrebbero occuparsene. È lo show della connivenza forse?