Termini, ore 17 circa: queste sono le condizioni in cui chi si muove con i mezzi pubblici è costretto a convivere. Essere ammassati come sardine in scatola è già sgradevole in condizioni normali, ma è totalmente inammissibile in un periodo in cui, giustamente, dobbiamo essere minuti di GreenPass per muoverci negli spazi chiusi. Una vergogna senza fine.