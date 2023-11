Lettori - Albero abbandonato

Con la presente desidero segnalare una situazione di emergenza verificatasi in via di Grottaperfetta, al civico 117. Un albero è caduto e, sebbene sia stato transennato, risulta ancora presente sul luogo senza che sia stato rimosso. La zona è attualmente transennata, ma la presenza prolungata dell'albero rappresenta una criticità che richiede l'attenzione delle autorità competenti. La situazione può generare disagi per i residenti e per chi transita in quella via. Allego alla presente alcune fotografie dell'albero caduto e della zona transennata per fornire una visione dettagliata della situazione attuale.