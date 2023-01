LETTORI - Al freddo e al gelo

Buongiorno, vi scrivo dalle palazzine di largo Giuseppe veratti esattamente dal civico 37 scala m, per segnalarvi che siamo al freddo e al gelo dall'8 dicembre 2022. Dopo vari solleciti sia a Roma capitale che a cpl concordia che gestisce l impianto non abbiamo avuto nessuna risposta. Nel palazzo abitano sia famiglie con bambini che anziani lasciati al freddo e con le previsioni in peggioramento. È una vergogna che Roma capitale se ne freghi di chi paga un servizio inesistente.