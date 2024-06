LETTORI - Aggressione cornacchie San Lorenzo

Via Tiburtina, 50 · San Lorenzo

Via Tiburtina, 50 · San Lorenzo

Spett.le Redazione, stamattina alle ore 6, durante la solita passeggiata con il mio cane presso il Parco della Memoria ai Caduti di San Lorenzo, sono stata aggredita da una cornacchia. Stavamo camminando serenamente quando ho avvertito sulla nuca la sensazione di un forte schiaffo e una sassata. Dopodiché ho visto l'uccello volare sopra di noi. Ho urlato e mi sono subito allontanata, ma mettendo le mani tra i capelli ho visto sangue e avvertito un forte dolore. Era presente un addetto alla security che ha sentito le urla e visto il sangue. Prontamente e' intervenuto consigliandomi di rivolgermi al pronto soccorso. Troppo spaventata sono tornata a casa e disinfettata da sola. Adesso mi chiedo, visto che tali aggressioni sono ricorrenti nel periodo maggio-giugno, ovvero durante la nidificazione di questi volatili, perché non avvertire gli abitanti ignari del pericolo o chiudere temporaneamente l'accesso al parco come già accaduto in altre zone di Roma? Questo parco è quotidianamente frequentato da bambini anche con iniziative culturali e laboratori, a ridosso del centro anziani. E se fosse accaduto a loro? Cordialmente Barbara Micheli